        Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay: İşletmelere dijitalleşme yolculuğunda tam destek veriyoruz

        Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay: İşletmelere dijitalleşme yolculuğunda tam destek veriyoruz

        Garanti BBVA, e-ticaret altyapısı olmayan veya mevcut online mağazasını güvenilir ödeme altyapısıyla geliştirmek isteyen işletmelere ideasoft iş birliğiyle bir e-ticaret paketi sunuyor. Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, "Bu model, işletmelerin e-ticarette ihtiyaç duyduğu bileşenleri bir araya getiriyor; kurulumdan operasyona, ödeme almadan büyümeye kadar sürecin tamamını tek adresten yönetebilmeyi sağlıyor. İşletmelere dijitalleşme yolculuğunda tam destek veriyor, e-ticaretin her adımında yanlarında olarak 'Birlikte Yaparız' anlayışımızla bu yolculukta onların güvenilir yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz" dedi

        Giriş: 24.10.2025 - 12:03 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:03
        "İşletmelere dijitalleşme yolculuğunda tam destek veriyoruz"
        Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, Türkiye’nin e-ticaret altyapı sağlayıcılarından ideasoft ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, işletmelerin dijitalleşme sürecini hızlandıracak kapsamlı bir e-ticaret paketi sunuyor. Paket, web sitesi kurulumundan ödeme almaya uzanan tüm süreci kolaylaştırarak işletmelerin dijitalleşmesine destek oluyor.

        Kampanya dahilinde hazır e-ticaret altyapısı ve web sitesi kurulumu, Garanti BBVA Sanal POS entegrasyonu, Bonus kart ağıyla taksit imkânları ve 7/24 güvenli ödeme deneyimi birlikte sunuluyor. İlk yıl ücretsiz Sanal POS ve esnek komisyon seçenekleri (ertesi gün ödemeli yüzde 2,09 veya 25 gün blokeli yüzde 0) farklı ölçeklerdeki işletmelerin nakit akışı ve maliyet yönetimi ihtiyaçlarına uyum sağlıyor.

        Garanti BBVA müşterileri, ideasoft e-ticaret altyapısına yıllık 29.900 TL ve 2 ay ödeme erteleme imkânı veriyor.

        Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, yeni e-ticaret paketine ilişkin şunları söyledi:

        “Ödeme sistemleri alanında yenilikçi çözümlerimizle Garanti BBVA müşterilerine her zaman en ileri teknolojiyi en sade ve faydalı şekilde sunmak için çalışıyoruz. Alışveriş deneyimini tüketici açısından geliştirirken işin diğer tarafında olan işletmelerin gerçek ihtiyaçlarını, anlık beklentilerini ve uzun vadeli hedeflerini de aynı anda gözetiyoruz. ideasoft ile geliştirdiğimiz projemiz de bu anlayışın ürünü. Bu iş birliğiyle Türkiye’deki işletmelerin dijital dönüşümünü desteklemeye ve e-ticaret ekosisteminin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Küçükten büyüğe her ölçekteki işletmenin e-ticarete adım atmasını kolaylaştırıyor, online satış kanallarını hızlı, güvenli ve uygun maliyetlerle kurabilmelerine imkân tanıyoruz. Bu model, işletmelerin e-ticarette ihtiyaç duyduğu bileşenleri bir araya getiriyor; kurulumdan operasyona, ödeme almadan büyümeye kadar sürecin tamamını tek adresten yönetebilmeyi sağlıyor. İşletmelere dijitalleşme yolculuğunda tam destek veriyor, e-ticaretin her adımında yanlarında olarak ‘Birlikte Yaparız’ anlayışımızla bu yolculukta onların güvenilir yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz.”

        “KOBİ’LERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ KOLAYLAŞTIRACAK STRATEJİK BİR ADIM”

        ideasoft CEO’su Sinan Akdal, iş birliğine ilişkin olarak şunları söyledi:

        “Türkiye’de e-ticaretin büyümesi artık yalnızca büyük markaların değil, tüm işletmelerin dijitalleşme hızına bağlı. Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, KOBİ’lerin dijital ticarete erişimini kolaylaştırmak ve finansal altyapı ile teknolojiyi tek noktada birleştirmek açısından önemli bir adım.

        Amacımız, işletmelerin sadece online satışa başlamasını değil, dijital dünyada kalıcı bir başarı yakalamasını sağlamak. . Bu kapsamda Garanti BBVA’nın güçlü ödeme çözümlerini, ideasoft ‘un 20 yıllık e-ticaret deneyimiyle bir araya getiriyoruz.

        Böylece her ölçekteki işletme, güvenli ödeme altyapısı ve modern e-ticaret araçlarıyla dijital ekonomide rekabet gücünü artırabilecek. Türkiye’de dijital ticaretin tabana yayılması ve işletmelerin daha güçlü bir geleceğe hazırlanması için birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.”

