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Haberler Gündem 3. Sayfa Tam bir suç makinesi! Gardiyanı öldüren eski hükümlünün 38 ayrı suç dosyası çıktı - Son dakika haberleri
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Gardiyanı öldürmüştü! Tam bir suç makinesi!

Erzurum'da, tartıştığı infaz koruma memuru 59 yaşındaki Turgay Kınalı'yı bıçaklayarak öldüren eski hükümlü 49 yaşındaki Yılmaz Çelik, ilk kez hakim karşısına çıktı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Çelik'in, 'Cinsel istismar', 'Cinsel taciz', 'Konut dokunulmazlığı ihlali' ve 'Kasten yaralama' gibi 38 ayrı suç dosyası ve toplamda 35 yıl 7 ay hapis kararı bulunduğu öğrenildi

Tam bir suç makinesi! Gardiyanı öldüren eski hükümlünün 38 ayrı suç dosyası çıktı - Son dakika haberleri
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DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, tartıştığı infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı (59) bıçaklayıp öldüren eski hükümlü Yılmaz Çelik (49), ilk kez hakim karşısına çıktı.

SOKAKTA 2 BIÇAK DARBESİYLE YARALADI

Turgay Kınalı, 59 yaşında hayata veda etti.
Turgay Kınalı, 59 yaşında hayata veda etti.

DHA'da yer alan habere göre hakkında çok sayıda suç kaydı olan ve son olarak 'Cinsel istismara teşebbüs' suçundan Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutukluyken pandemi nedeniyle serbest bırakılan Yılmaz Çelik, 25 Eylül 2022'de yolda karşılaştığı ve tartıştığı Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı sokak ortasında boyun ve karın bölgesi olmak üzere 2 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Yılmaz &Ccedil;elik, pandemi nedeniyle serbest bırakılmıştı.
Yılmaz Çelik, pandemi nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kınalı, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayet şüphelisi Çelik'i, cinayette kullandığı bıçağa kılıf yaptığı, Vergi Dairesi Başkanlığı'nca adına gönderilen ödeme emri ihbarnamesini buldu.

İHBARNAMEDEN KİMLİĞİ SAPTANDI

Polis, ihbarnameden yola çıkarak, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti ve olaydan 1 gün sonra saklandığı evde yakaladı.

'CİNSEL İSTİSMAR' DAHİL 38 SUÇ KAYDI

Çelik'in 3 sayfalık 'Cinsel istismar', 'Cinsel taciz', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlardan oluşan 38 ayrı suç kaydının bulunduğu ve toplam 35 yıl 7 ay hapis cezası, 5 yıl da hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı olduğu öğrenildi.

"BUNUN İŞİ ADAM ÖLDÜRMEK"

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Kınalı'nın eşi Hacer Kınalı, çocukları ve avukatları hazır bulundu. Yılmaz Çelik ise duruşmaya güvenlik nedeniyle götürüldüğü Kırklareli'den SEGBİS ile katıldı. Hacer Kınalı, sanığa öfkelenerek, "Bunun işi adam öldürmek, canımızı yaktın sen de yanasın" diye bağırdı.

SUSMA HAKKINI KULLANARAK KONUŞMADI

Mahkeme başkanı Kınalı'yı sanığa hakaretlerini sürdürünce salondan çıkardı. Olay günü 1 şişe kolonya içtiğini söyleyen Yılmaz Çelik, evli, 3 kız babası olduğunu belirtti. Çelik, maktulle geçmişe dayanan husumetinin bulunmadığını, pişman olduğunu belirtti ve kendisine sorular yönelten hakime de susma hakkını kullanarak konuşmak istemediğini söyledi.

"SANIKTA DARP İZİNE RASTLANMAMIŞTIR"

Turgay Kınalı'nın avukatı olan yeğeni Bahar Kınalı, sanığa takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasını isteyerek, "Sanık olay günü Turgay Kınalı tarafından 20 dakika darp edildiğini söylese de yapılan adli muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmamıştır.

"OLAYI MASUMLAŞTIRMAK İSTİYOR"

Kolonya içtiğini ve yaptıklarını hatırlamadığını belirtip, kaç dakika darp edildiğini söylüyor, olaydan sonra kaçarak ablasının evini buluyor, geçeceği sokakları, bineceği minibüsü ineceği durağı biliyor. Bunları bilip de nasıl olayla ilgili hiçbir şey hatırlamaz. Beyanları hayatın olağan akışına aykırıdır. Meyve bıçağını da meyve kesmek için taşığıdını söyleyerek olayı masumlaştırmak istiyor.

DURUŞMA 19 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Kimse üzerinde meyve bıçağını kılıfa sokarak taşımaz. Olayın vahameti basına yansıması infaz koruma memurlarının işlerini endişe ve korkuyla yapmaya başlamalarına neden olmuştur. Dolayısıyla vereceğiniz karar ailesini, akrabalarını, tüm infaz koruma memurlarını etkileyecektir diye konuştu.
Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 19 Haziran'a ertelendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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