Gareth Bale 7 yıl sonra yuvaya döndü! Tottenham'dan Real Madrid'e rekor bonservis bedeliyle transfer olan ve geçen sezon sadece 16 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, Tottenham'a döndü.

Bale, Tottenham'ın bugün Real Madrid'den gerçekleştirdiği ikinci transfer oldu. Londra temsilcisi Bale'dan kısa süre önce Sergio Reguilon'u 30 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Real Madrid'in geri satın alma bedeli; 45 milyon euro.

Transfer süreci hakkında konuşan Reguilon, "Transfer sürecinde Jose Mourinho ile uzun uzun konuştuk ve Tottenham için ikna edici oldu. İngiltere benim için yeni bir deneyim olacak ve Tottenham'a değer katmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.