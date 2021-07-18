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Haberler Gündem 3. Sayfa Gasp dehşetindeki saldırganlar yakalandı! - Haberler
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Çifte kâbusta kelepçe! Gasp dehşetindeki saldırganlar yakalandı!

Fatih Aksaray'da geçtiğimiz hafta 3 saldırgan aralarına aldıkları kişiyi döverek çantasını gasbetmek istedi. Korkunç olayda elinde para dolu çanta bulunan kişi direnince de gaspçılar kaçtı. İlçede motosikletteki iki kurye de benzer şekilde saldırıya uğradı. Her iki olayın faillerinin aynı kişiler olduğu ve şahısların yakalandığı açıklandı

Gasp dehşetindeki saldırganlar yakalandı! - Haberler
Gasp dehşetindeki saldırganlar yakalandı!
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İHA

Geçtiğimiz günlerde Vidinli Tevfik Paşa Caddesi ve Aksaray Meydanı’nda Türkmenistan uyruklu 3 kişi 2 farklı gasp girişimine karıştı.

İHA'nın haberine göre, yaşanan olaylarda ilk önce tekme ve yumruklarla kişilere saldıran şüpheliler, daha sonra ellerindeki çantaları almaya çalıştı. Döviz bürosu çalışanlarının ölümüne direnmesiyle gasp girişimlerinde başarılı olamayan şüpheliler kayıplara karıştı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gasp girişimlerini gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Olay yerinde güvenlik kamera incelemeleri gerçekleştiren ekipler, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Çalışmalar kapsamında 276 adet kamera görüntüsü 450 saat boyunca incelendi. İzlenen görüntülerde şüphelilerin gasp girişiminin ardından kılık değiştirdiği ortaya çıktı.

6 İLÇEDE 9 ADRESE BASKIN

Şüphelilerin kaçtığı güzergahı izleyen ekipler, saldırganlardan birinin Şirinevler’de bir adrese girdiğini tespit etti.

Adreste yapılan aramalarda şüpheli kişi bulunamadı. Adreste şüpheliyle beraber yaşayan kişilerin sorgusu yapıldı. Çalışmalar neticesinde 6 ilçede 9 adrese baskın düzenleyen ekipler şüphelilerin Eyüpsultan’daki adreste bulunduğu belirledi.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

Eyüpsultan’da belirlenen adrese yakın bir noktada şüphelilerle ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda Türkmenistan uyruklu I.J., F.Ç. ve U.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili olduğu belirlenen 1 kişiyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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