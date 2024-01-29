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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gayrettepe istasyonunda Pîrî Reis teması - İş-Yaşam Haberleri

        Gayrettepe istasyonunda Pîrî Reis teması

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Gayrettepe Metro İstasyonu için özel tasarım çalışması yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 15:02 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:02
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        Gayrettepe istasyonunda Pîrî Reis teması
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Gayrettepe Metro İstasyonu için özel tasarım çalışması yapıldı. Outdoor Factory tarafından tasarlanan Gayrettepe Metro İstasyonu’nda ziyaretçiler, deniz, vapur ve martı seslerini içeren işitsel unsurlarla donatılmış bir ortamda, İstanbul’un ve Anadolu Medeniyetleri’nin simgeleriyle süslendi.

        Gayrettepe Metro İstasyonu’nun günlük yaklaşık 800 bin yolcuya hizmet vermesi hedefleniyor.

        Outdoor Factory Kreatif Tasarımcısı Giovanni Ravagnani tarafından tasarlanan Gayrettepe Metro İstasyonu'nda sanatsal boyamalar, rölyefler, peron alanında yönlendirmeleri, tavan üniteleri, dijital içerik üretim, 3d mapping, interaktif ekranlar ve uygulamalarla yerin altında İstanbul ve Türkiye mozaikleri sergileniyor. Pîrî Reis haritasından yola çıkarak tarih boyunca Türk kültürünün coğrafyamızdaki simgeselleşmiş öğeleriyle Türk tarihi ve mimarisi anlatıldı.

        Gayrettepe Metro İstasyonu’nun şehrin siluetine sadece teknolojik değil sanatsal bir imza attığını da vurgulayan Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz, “Mimarisi ve interaktif dijital öğeleriyle zenginleştirilmiş bir yolculuk sunan istasyon, İstanbullulara kendi kültürlerini keşfetme fırsatı sunuyor. Binlerce kişinin günlük yaşantısına dokunan bu proje, metropolün nabzında kültürel bir canlılık ve aidiyet hissi uyandırıyor. Gayrettepe Metro İstasyonu, şehrin ulaşım ağlarına sadece işlevsellik değil, aynı zamanda anlam ve kimlik kazandırma misyonunun önemli bir parçası oldu” dedi.

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