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        Haberler Ekonomi Emlak Gayrimenkul Sertifikası işlem kodu "DMLKT" olarak belirlendi - Emlak Haberleri

        Gayrimenkul Sertifikası işlem kodu "DMLKT" olarak belirlendi

        Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesinde, Borsa İstanbul'da yapılacak talep toplama için Gayrimenkul Sertifikası'nın işlem kodu "DMLKT" olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:07
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        Gayrimenkul Sertifikası'nın işlem kodu "DMLKT" oldu
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        Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan (GYO) yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Emlak Konut tarafından geliştirilen, SPK onayı alan geleceğin gayrimenkul finansman çözümü Gayrimenkul Sertifikası halka arz oluyor.

        Sertifikalar, Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile yatırımcılarla buluşacak. Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 lira olarak belirlendi.

        Projede ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Sertifikası talep toplama döneminde Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları üzerinden, "DMLKT" işlem kodu kullanılarak dilediği kadar sertifika için talepte bulunulabilecek.

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        Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?

        Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası ise şöyle açıklandı:

        "Gayrimenkul Sertifikası alabilmek için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabınızın bulunması gerekiyor. Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturabilirsiniz. Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz. Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar-Halka Arz-Hisse Senedi Halka Arz- Kesin Talep adımlarını izleyin. 'DMLKT' işlem kodunu seçin, almak istediğiniz sertifika adedini girin, ödeme yöntemini belirleyin ve işlemi onaylayın."

        "1540 konut Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak"

        Proje Başakşehir'de 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle sunuluyor.

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        Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul'da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilir.

        Halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor.

        Birinci seçenek, Konut Edinme Hakkı'nda (Asli Edim) yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

        İkinci seçenek, Nakit Kazanma Hakkı'nda (Tali Edim) Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.

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        Üçüncü seçenekte ise Alım-Satım'da, (Hisse Gibi İşlem) asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kar etme imkanına sahip olabilir.

        Yeni nesil yatırım aracı olan Gayrimenkul Sertifikası, aynı zamanda vatandaşların peşinat, faiz ve taksit yükünü de ortadan kaldırıyor. 5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek.

        Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

        Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise şöyle:

        "62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika".

        Konuyla ilgili detaylı bilgilere ise Emlak Konut'un internet adresinden veya çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

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