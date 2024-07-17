Gayrimenkul yatırım fonları, proje yapabilecek

Gayrimenkul sektörü tarafından uzun süredir beklenen değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapıldı.

SPK'nın "Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"ndeki değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gayrimenkul yatırım fonlarının, kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapmasının önü açılırken, söz konusu olan yatırım projeleri “bağımsız bölüm toplam brüt alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrıldığı” projeler ile sınırlandırıldı.

GYF kurulmasına imkan sağlayan esasların belirlendiği düzenleyeme göre, mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınmış, projesinin hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam olduğu ve bağımsız bölüm toplam brüt alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrılmış olduğu hususları değerleme kuruluşlarınca hazırlanacak bir rapor ile tespit edilen gayrimenkul projelerine yatırım yapmak için GYF'ler kurulabilecek.

REKLAM Kurulan bu fonların unvanlarında “proje gayrimenkul yatırım fonu” ibaresine yer verilmesi zorunlu olacak. Proje GYF portföyleri, yalnızca üzerinde proje geliştirilecek olan arsalar, gayrimenkul projeleri ve sınırlı sayıda para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak. Tapuda fon adına tescil edilen arsalar üzerinden en geç 3 yıl içerisinde tebliğ taslağında belirtilen şartları sağlayan gayrimenkul projesinin inşaatına başlanması için tüm yasal gerekliliklerin yerine getirilmiş olması zorunlu olacak. Yatırımcıların korunması için fonun hasılat paylaşımı sözleşmelerinden doğan hakların, karşı taraf kamu kurumları ya da kamu bankaları olmadığı takdirde teminat altına alınması öngörülürken, inşaat işlerini yapacak müteahhidin yeterliliğine ilişkin olarak ilgili yönetmelikte düzenlenen müteahhitlik yetki belgesine sahip olma şartı aranacak.

Katılma payı ihracının veya fona iadesinin ayni olarak gerçekleştirilmesi proje gayrimenkul yatırım fonları için de mümkün olacak. REKLAM Yapılan değişiklikte GYF'lerin şemsiye fon yapısında da sadeleşmeye gidildi. Buna göre, menkul kıymet yatırım fonlarına benzer şekilde, her katılma payı ihracı için ayrı bir ihraç belgesi düzenlenmesi şartıyla bir şemsiye fona bağlı farklı GYF’ler oluşturulabilmesine imkan tanındı. GYF’lerin ihraç belgelerinin yalnızca fonlara ilişkin genel esasları içerecek şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilirken, GYF’lere ilişkin daha önce bilgilendirme dokümanlarında yer alan detaylar kurucular tarafından yatırımcılarla imzalanacak fon ihraç sözleşmesinde yer alacak.

Düzenlemede olası yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla da değişikliklere yer verildi. Katılma payları yalnızca fon süresinin sonunda nakde dönüştürülebilen fonlarda, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilendirme dokümanı değişikliklerinin yapılabilmesi için değişikliğe onay vermeyen yatırımcılara fondan çıkış hakkı tanınması zorunlu tutuldu. REKLAM Yatırım komitesi üyelerinin aldığı kararlarla sınırlı olmak kaydıyla sorumlu olmasına ilişkin değişiklik de yapılırken, mevcut fonlardan portföyleri Proje GYF’lere uygun olanlar değişikliğinin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ay içinde Proje GYF’ye dönüşmeleri için SPK'ya başvuru yapabilecek.

BAKAN ŞİMŞEK: KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMANINDA VE KONUT ARZININ ARTIRILMASINDA ÖNEMLİ BİR ENSTRÜMAN OLACAK Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (Proje GYF) kurulmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Kurul tarafından yapılacak düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak. Düzenlemeyle, bu fonların portföyleri uygun hale getirilip tür değişikliği yapılacak. Konut arzının artmasıyla birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve böylelikle konuta erişilebilirlik her kesim için kolaylaşacak." diye konuştu.

Şimşek, gayrimenkul yatırım fonlarının, yeni düzenlemeden önce bu projelere yatırım yapamadığına ve gayrimenkullerin inşaat işlerini üstlenemediğine işaret ederek, SPK'nin düzenlemesiyle bu kısıtların ortadan kalkacağını söylemişti. REKLAM Gayrimenkul yatırım fonlarının, artık kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapabileceğini aktaran Şimşek, "Böylece proje gayrimenkul yatırım fonları, portföylerine üzerinde proje geliştirilecek arsa ve gayrimenkul projelerini dahil edebilecek. Düzenlemede ayrıntılı şekilde yer alacak şartları sağlayan bu yatırım fonları, ünvanlarında 'proje' ibaresine yer verecek ve 'proje gayrimenkul yatırım fonu' olarak anılacak. Bu açılardan proje gayrimenkul yatırım fonları, portföylerine proje dahil edemeyen mevcut gayrimenkul yatırım fonlarından farklı bir içeriğe sahip olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, SPK tarafından hayata geçirilecek projenin, yatırımcıların proje kaynaklı risklerinin azaltılabilmesi amacıyla teminat mekanizması getirdiğini, böylece fonun hasılat paylaşımı sözleşmelerinden doğan haklarını da güvence altında tutacağını belirterek, "Bu düzenleme ayrıca fon faaliyetleriyle ilgili yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerde yatırımcılara fondan çıkış hakkı getirecek ve böylelikle yatırımcı mağduriyetlerinin önüne de geçilecek." değerlendirmesinde bulunmuştu. Yatırımcıların, proje bitiminde gayrimenkulün satışından ya da kirasından gelir elde edebileceği gibi ayni çıkış yaparak ev sahibi olma imkanına da sahip olabileceğini aktaran Şimşek, gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin de şu bilgileri paylaşmıştı:

"SPK tarafından ihraç belgesi onaylanan 184 gayrimenkul yatırım fonu bulunuyor. Halihazırda portföyü oluşan 149 fon varken, bu fonların portföy büyüklüğü ise 82,7 milyar lira civarında. Yeni düzenlemeyle bu fonların sayısının artması da bekleniyor. Fonların teminat temelli sağlam yapısı sayesinde gayrimenkul proje üretimi güvenle hayata geçirilebilecek. Yatırımcılar bu güven ortamında kooperatifçilik mantığıyla küçük birikimlerini değerlendirerek konut sahibi olabilecekler." "FİYATLARIN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GEÇMESİNE KATKI SAĞLAYACAK" Düzenlemeyle toplumda genel anlamda tasarruf eğiliminde artış beklendiğine de dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetmişti:

"Düzenleme, kentsel dönüşümün finansmanında ve konut arzının artırılmasında önemli bir enstrüman olacak. Bu yatırım fonları, gerek geliştirecekleri projeler gerekse diğer projelerden alabilecekleri konut nitelikli bağımsız bölümlerle konut piyasasında arz hareketliliğini artıracak ve böylelikle fiyatların düşüş eğilimine geçmesinde çok büyük katkılar sağlayabilecek. Bu canlanma, konut piyasasının geneline yayılacak. Düzenleme, konut üreticilerinin ihtiyaç duyacakları finansmanı, sermaye piyasalarından temin edebilmeleri için de çok değerli bir alternatif oluşturacak. Böylelikle, tasarruf sahipleri küçük birikimlerini gayrimenkul projelerinde değerlendirebilecek."

ERDEN TİMUR: SEKTÖRÜN 6-7 YILDIR UĞRAŞTIĞI BİR KONU İDİ SPK'nın yaptığı düzenlemeyi değerlendiren Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, şu ifadeleri kullandı: "Çok önemli bir hamle, zaten sektörün 6-7 yıldır uğraştığı bir konu idi. Bir taraftan kurumsal finansmanı güçlendirecek, bir taraftan bireyleri projelere ortak edecek. Dolayısıyla bireyler daha da ulaşılabilir şekilde gayrimenkul yatırımcısı olabilecek. Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (PGYF), daha disiplinli, daha sağlıklı bir sektöre dönüşümde çok önemli bir fayda sağlayacak. "YURT DIŞI FİNANSMAN GELMESİNDE KATKI SAĞLAYACAK" Bizim de Nef olarak Gayrimenkul Yatırım Fonu’muz var. Onu da PGYF’ye çevirme ve yeni PGYF’ler kurarak yatırımları bu şekilde yapmak önceliğimiz olacak. Türkiye’ye sadece yurtiçi finansman değil, yurtdışı finansmanın da gelmesinde çok önemli katkı sağlayacak. Belki başta ufak adımlarla da olsa, yıllara sari her yıl bunu göreceğiz. Sonrasında büyüyecek ve daha da önemlisi kurumsal bir yapıya dönüştürecek."

AYCAN FENERCİOĞLU: DÜZENLEME SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAK Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu ise yapılan değişiklikle ilgili şunları söyledi: "Biliyorsunuz, SPK, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde önemli değişiklikler yaptı, yatırım fonlarının şemsiye fon olarak kurulamayacağına ilişkin yasak kaldırıldı, projeden gayrimenkul yatırım fonu kurulmasının da önü açıldı. Sektörümüz adına çok önemli gördüğümüz bu düzenleme, gayrimenkul sektörüne önemli katkı sağlayacak. Kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle finansman noktasında yaşanan sıkıntı, sektörde bir durgunluk yaratmıştı. Bu nedenle düzenleme sektörün önünü açacak.