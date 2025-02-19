Gaz çıkarmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken gaz çıkarmak orucu bozar mı?

Oruç tutmak, niyet etmek ve iftar açmak gibi birçok konunun söz konusu olduğu Ramazan, yiyip içme faaliyetini kesmenin yanı sıra İslam’a göre doğru kabul etmeyen davranışların da yapılmadığı bir zamandır. Örneğin bir kişinin oruç tutarken yalan söylemesi Müslümanlar arasında doğru kabul edilmez. Aynı şekilde İslam’a göre abdestliyken gaz çıkarmak doğru değildir. Bu noktada akıllara “Gaz çıkarmak orucu bozar mı?” sorusu gelir. İşte tüm merak edilenler…

GAZ ÇIKARMAK ORUÇ BOZAR MI?

Diyanet doğrudan oruçluyken gaz çıkarmaya yönelik bir bilgilendirme yapmasa da bu konuda bazı bilgiler vardır. Örneğin Diyanet’e göre oruçlu durumdayken yeme, içme ve cinsel münasebete ek olarak ağız dolusu kusmak ve hacamat yaptırmak da uygun değildir. Ancak bunların dışında gaz çıkarmanın orucu bozduğuna dair bir şey söylenmemiştir. İftar vaktine kadar gaz çıkarmak ve geğirmek, istem dışı yapılabilir ve bunun tuttuğunuz orucu bozmayacağı bilgisi vardır.

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun, sizin yapmadığınız ve kendiliğinden gelen kusuntunun orucu bozmadığı bilgisi vardır. Bunun yanı sıra midenizden ansızın yükselen ve tekrar geriye dönen bir rahatsızlık da tuttuğunuz orucu bozmaz. Ancak kendi isteğinizle ağız dolusu şekilde kusuyorsanız bu durumda orucunuz bozulur. Peygamber Efendimiz’in bu konuda bir hadisi vardır;

"Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Ek olarak kustuğu için orucunun bozulduğunu düşünen ve yeme içmeye başlayan kişinin orucu da sonlanır. Ancak böyle bir durumda tutulan orucun kazası gerekir.

ORUÇ NEDİR ve NE ile BOZULUR?

Oruç, İslam dininde gerçekleştirilen bir ibadettir. Sahur vaktinin sonuna kadar yiyip içilen yiyecekler, bir sonraki günün akşamındaki iftar vaktine kadar sondur ve iftar vakti ile birlikte yeme içme işlemine başlanır. İslam dininin beş şartından biri olan orucu şunlar bozar;

• Herhangi bir katı ve sıvı yiyecek, • Cinsel ilişkiye girmek, • Ağızdan ilaç almak, • Burundan ilaç almak, • Kasıtlı olarak kusmak, • Boğazdan kan girmesi. TÜKÜRÜK ve BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI? Tıpkı kusma durumunda olduğu gibi bilinçsiz yapılan balgam ve tükürük yutmanın orucu bozmadığı söylenmiştir. Bunun kasti olarak yapılmadığı durumlarda orucunuz bozulmaz. Bunun yanında bazı alimler, tükürük ve balgamın biriktirilerek kasti şekilde yutulmasını sakıncalı görmüştür. KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI? Krem sürmek orucu bozan bir durum değildir. Çünkü krem ve merhem gibi içerikler yalnızca deri içindeki gözeneklere girer. Bu, son derece yavaş gerçekleştiğinden oruçluyken krem ve merhem gibi ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. RAMAZAN NE DEMEKTİR? Ramazan kelimesinde “temizlik, keskinlik ve yanmak” gibi anlamlar bulunur. Her yılın bir ayında herkesin kabul ettiği Ramazan ayı, oruç ile birlikte çeşitli ibadetlerin yapıldığı ve müminlerin günahlarından arınmak için istekli olduğu bir dönemdir. Bu dönemde birçok kişi iman ve ahlak bakımından kuvvetlenmek için çeşitli girişimlerde bulunabilir. Kutsal kitap Kur’an da Ramazan’ın adının geçtiği ve değerine vurgu yapıldığı yegane bir kaynaktır. Orucun bu zamanda farz kılındığını söyler. İnsanlara hakkı batıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay Ramazan’dır ve bu nedenle Ramazan ayı Müslümanlar için oldukça kıymetlidir. Bu ayda olanların oruç tutması emredilmiştir. Bunun yanı sıra Hz. Peygamber (s.a.s) bu ayda yapılacak ibadetlere, ayın başlangıç ve sonuna dair birçok rivayette bulunmuştur. RAMAZAN AYI ile ilgili HADİS ve AYETLER “Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele”. (Tevbe Suresi 112)