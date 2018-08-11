Gaz Metan Medias - Steaua Bucuresti maçı ne zaman?

Romanya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Gaz Metan Medias, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Steaua Bucuresti takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Gaz Metan Medias 7 puanla 1. sırada, Steaua Bucuresti 4 puanla 6. sırada bulunuyor. Gaz Metan Medias, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Steaua Bucuresti, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 742 kodlu maçı oynayanlar; Gaz Metan Medias galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 2.90, Steaua Bucuresti galibiyet oranı 1.75.
Gaz Metan Medias son hafta oynanan FC Botosani maçında 1-0 yenildi.
Steaua Bucuresti ise Sepsi karşılaşmasında 2-0 kazandı.
Gaz Metan Medias, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.
Steaua Bucuresti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Steaua Bucuresti, 0 gol atarken 1 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER