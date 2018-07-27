Gazelec Ajaccio - Paris FC maç önü

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Gazelec Ajaccio, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Paris FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Gazelec Ajaccio son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Paris FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 217 kodlu maçı oynayanlar; Gazelec Ajaccio galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.70, Paris FC galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Gazelec Ajaccio önceki hafta Le Havre mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Paris FC, Reims karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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