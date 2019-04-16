İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya gazeteci yazar Hasan Cemal katıldı. Cemal, duruşmada eski savunmalarını tekrar ettiğini belirtti. Dava ile ilgili olarak duruşma savcısı görüşünü açıkladı.

Hasan Cemal’in 04 Aralık 2015’de T24 internet sitesinde yer alan “Silvan’dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar ki…” başlıklı yazısında silahlı terör örgütü PKK ve şehir yapılanması YDG-H’nin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek yada bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde örgüt propagandası yapma suçunu işlediği belirtildi. Savcı, Hasan Cemal’in 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcının mütalaasına karşı görüşü sorulan Hasan Cemal, savunmasını vermek için süre talep etti. Mahkeme, Hasan Cemal’e savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.