Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre gazeteci Levent Gültekin, 17 Aralık tarihinde YouTube'da yayınlanan “Levent Gültekin Yorumluyor” adlı programında söylediği sözler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçundan dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Gültekin’in burada ifadesi alındı.

“DOSYADA SUÇ UNSURU GÖRMEDİM”

Levent Gültekin ifadesinde, videoyu kendi ikametinde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektiğini söyleyerek, “Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim, hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok, video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu, adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok o yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok, suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim” ifadelerini kullandı.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

Gültekin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Gültekin, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.