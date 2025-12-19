Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gazeteci Levent Gültekin savunma yapmadı | SON DAKİKA HABER

        Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı

        Gazeteci ve yazar Levent Gültekin, 17 Aralık'ta YouTube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçundan gözaltına alındı. Gültekin emniyetteki ifadesinde, "Herhangi bir suç unsuru görmedim, hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok, video baştan sona tamamen siyasi yorum, adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok o yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok" dedi. Gültekin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçundan, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Gültekin, serbest bırakıldı

        Giriş: 19.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre gazeteci Levent Gültekin, 17 Aralık tarihinde YouTube'da yayınlanan “Levent Gültekin Yorumluyor” adlı programında söylediği sözler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçundan dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

        EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Gültekin’in burada ifadesi alındı.

        “DOSYADA SUÇ UNSURU GÖRMEDİM”

        Levent Gültekin ifadesinde, videoyu kendi ikametinde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektiğini söyleyerek, “Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim, hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok, video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu, adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok o yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok, suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim” ifadelerini kullandı.

        SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

        Gültekin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

        Gültekin, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

        SERBEST BIRAKILDI

        DHA'daki habere göre; savcılıktaki ifade işleminin ardından "yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme" şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Levent Gültekin, serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #levent gültekin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!