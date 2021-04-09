Gazeteci Metin Türkyılmaz yaşamını yitirdi 0:00 / 0:00

AA

Gazeteci Metin Türkyılmaz, bir süredir tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre Rize'de 1966'da doğan Türkyılmaz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Gazeteciliğe 1990 yılında Anadolu Ajansı'nda stajyer muhabir olarak başlayan Türkyılmaz, AA’da Ekonomi Haberleri Müdürlüğü de dahil olmak üzere birçok kademede görev aldı.

Türkyılmaz, AA'dan 2 Ocak 2012'de emekli olmasının ardından, danışman olarak başladığı TZOB'da vekaleten Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini de yürüttü.

Ajans Bizim'in kurucularından olan Türkyılmaz, Dünya gazetesinde "mevzuat" konusunda yazılar kaleme alıyordu.

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