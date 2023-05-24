Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin'in kardeşi de olan Ergin, Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda defnedildi.

İstanbul'da, bir buçuk ay önce konan lösemi tanısının ardından süratle tedaviye alınan, Habertürk Gazetesi'nin kuruluşundan itibaren uzun süre gazetelerimizin sayfalarının tasarımını yapan meslektaşımız Sanlı Ergin, 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Ergin, bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde de görsel yönetmen olarak çalışan Ergin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Ergin'in cenazesine basın ve iş dünyasından çok sayıda insan katıldı. Törende, Sanlı Ergin'in eşi, kızı ve ağabeyi Hürriyet yazarı Sedat Ergin ile eşi Prof. Dr. Canan Ergin taziye dileklerini kabul etti.