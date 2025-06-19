Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 99. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?

Bu yıl 99. kez düzenlenecek Gazi Koşusu tarihi belli oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına yıllardır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu 2025 tarihi belli oldu. Bu yıl 99'uncusu düzenlenecek koşunun tarihi, saati ve kanalı merak ediliyor. İşte 99. Gazi Koşusu tarihi