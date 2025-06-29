Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? 99. Gazi Koşusu tarihi, saati, yayın bilgisi
Her yıl düzenli olarak Gazi Koşusu gerçekleşiyor. Bu yıl 99'uncusu düzenlenen Gazi Koşusu büyük ilgi görürken geleneksel yarışta nefes kesen anlar yaşanacak. Ulu Önder Atatürk adına 1927'den beri kesintisiz düzenlenen, Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek. Peki Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte, 99. Gazi Koşusu tarihi, saati, yayın bilgisi gibi tüm detaylar
Ulu Önder Atatürk adına 1927’den beri gerçekleşen Gazi Koşusu için bu yılda heyecan dorukta. Yalnızca safkan 3 yaşlı İngiliz atların katılımına açık olan ve yarış hayatlarında sadece 1 kez koşabildikleri Gazi Koşusu bu yıl 99’uncusu düzenleniyor. Peki 2025 Gazi Koşusu ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?
99.GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?
Ulu Önder Atatürk adına 1927’den beri kesintisiz düzenlenen, Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar saat 17:15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek.
GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Yalnızca safkan 3 yaşlı İngiliz atların katılımına açık olan ve yarış hayatlarında sadece 1 kez koşabildikleri Gazi Koşusu, Tay TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Yarış için şu ana kadar 22'si asıl 4'ü yedek olmak üzere 26 safkan kayıt yaptırdı.
At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.
İLK İKRAMİYE 2 BİN LİRA
Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.
İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.
İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü'nün "Olgo", Celal Bayar'ın ise "Cap Gris Nez" isimli safkanları kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.
Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından itibaren kazananlara verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.