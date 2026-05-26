Gaziantep bayram namazı saati: 27 Mayıs 2026 Çarşamba Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta başlayacak. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde camilere akın edecek olan vatandaşlar, bayram namazını eda edecek. Gaziantep'te yaşayanlar da bu kapsamda bayram namazı saatini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2026 yılında Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet verilerine göre Gaziantep bayram namazı vakti ve detaylar…
2026 yılında Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs’ta başlayacak olmasıyla birlikte, bayram namazı saatleri de vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Bayramın ilk günü sabahında camilere gidecek olan vatandaşlar, namaz vaktini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvimi yakından takip ediyor. Gaziantep’te yaşayanlar da bayram sabahı ibadetlerini yerine getirmek için namaz saatini araştıranlar arasında bulunuyor. Binlerce kişinin camilerde bir araya geleceği bu özel günde, doğru saat bilgisi büyük önem taşıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı’nda Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet verilerine göre il il namaz vakitleri ve detaylar…
GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kurban Bayramı'nın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz saatlerine göre, Gaziantep’te bayram namazı 05.47’de kılınacak.
DİYANET GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı kılınışı şöyledir:
1. Rekat:
İmam sesli, cemaat ise gizlice "Allahuekber" diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
Gizlice "Sübhaneke" okunur.
Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
İmam "Allahuekber" dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
İmam gizlice içinden "Euzü Besmele" çektikten sonra açıktan "Fatiha" ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "Sübhâne rabbiye’l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.
Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "Sübhâne rabbiye’l-â’lâ" denir.
İkinci rekate kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha" ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rükûya gitmeden önce imamın "Allahuekber" demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır.
Son olarak 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
Rükû ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve "Rabbenâ" duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinle beraber "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.
Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?
İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462).
Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12).
Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.