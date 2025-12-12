Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın simgelerinden zürafa 'Şakir' öldü

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2001 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nden parka getirilen ve uzun yıllar kentin sevilen hayvanları arasında yer alan Şakir'in, ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 32 yaşında öldüğü bildirildi.

Zürafaların doğal yaşamda ortalama 17-18 yıl yaşadığının hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şakir oldukça ileri bir yaşa ulaşmış, son dönemlerinde ise veteriner hekimlerimizin özel bakım ve tedavi süreçleri titizlikle sürdürülmüştür. Hareket kabiliyeti yaşlılığa bağlı olarak azalmış olsa da ekibimiz tüm destek uygulamalarını büyük bir özenle yürütmüştür."

Şakir'in uzun yıllar sağlıklı şekilde yaşamını sürdürebilmesinin, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın uzman veteriner kadrosunun bilimsel yaklaşımı, düzenli kontrolleri ve özverili bakımları sayesinde mümkün olduğu vurgulanan açıklamada, "Kentimizin hafızasında özel bir yeri olan Şakir'in kaybı, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ailesini derinden üzmüştür" ifadeleri kullanıldı.