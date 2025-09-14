Gaziantep FK: 2 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK, evinde Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Kacper Kozlowski ve Yusuf Kabadayı'nın attığı gollerle galibiyete ulaşan Gaziantep FK, puanını 9'a yükseltti. 90+2. dakikada Can Keleş'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Kocaelispor ise hftayı 1 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 75'te Kacper Kozlowski ve 79. dakikada Yusuf Kabadayı attı.
Konuk ekipte top koşturan Can Keleş, 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 9'a yükseltirken, Kocaelispor ise 1 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Siyahlılar, Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.