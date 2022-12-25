Gaziantep FK Beşiktaş maçı için geri sayım başlamış durumda. Süper Lig'de günün en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadeleye dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz nasıl izlenir sorularının cevapları...