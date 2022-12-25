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Gaziantep FK - Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı!

Gaziantep FK, Beşiktaş karşılaşmasında Kevin N'Koudou ile Stelios Kitsiou arasındaki pozisyonda kırmızı kart bekledi. Peki futbol yorumcuları pozisyona ne dedi? İşte haberimizde...

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  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı!

    Gaziantep FK, Beşiktaş karşılaşmasında bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı!

    Karşılaşmanın 24. dakikasında Kevin N'Koudou ile Stelios Kitsiou arasında yaşanan ikili mücadele sonrası iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı.
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı!

    N'Koudou rakibine kafasıyla müdahalede bulundu ve Kitsiou yere düştü. N'Koudou, sarı kart gördü. Gaziantepli oyuncular, bu dakikada kırmızı kart bekledi.
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı!

    Ardından hakem Atilla Karaoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi, sarı kart kararını değiştirmedi.
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı!

    FUTBOL YORUMCULARI POZİSYONA NE DEDİ?

    RIDVAN DİLMEN

    "Atilla Karaoğlan atmadı değil, atamaz! Tartışmasız kırmızı! VAR'ı bırak, zaten Atiba attı! "Yaktın bizi' diyor Atiba ama hakem demiyor! Skandal! Beşiktaşlıların da kendi dünyalarında N'Koudou'ya saydırdığını düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe demez mi, 'Bizim oyuncularımızı sürekli atıyorsunuz ama şu pozisyona bakın' diye."
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı!

    AHMET ÇAKAR

    "Hakem Atilla Karaoğlan'ın Beşiktaşlı N'Koudou'yu oyundan atmaması hata değil, kasıttır. VAR davetine rağmen kırmızı kart vermemesi, kendisine takılan FIFA kokartının rezilce diyetidir…"
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı!

    ERMAN TOROĞLU

    "Bu kadar senelik futbol hayatımda, bu kadar senelik hakemlik hayatımda ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Topa dalarsın adama gelir gelmez, kafaya çıkarken dirseğin gelir, hepsi tamam 10 tane Beşiktaşlı futbolcuya gösterelim bir tanesi sarı demez.Bu futbol namına ahlaksızlık, terbiyesizlik. Kırmızı oğlu kırmızı"
  • Gaziantep FK - Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı!

    NİHAT KAHVECİ

    "N'Koudou'nun pozisyonu bana göre net kırmızı."

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