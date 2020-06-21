Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgisi olan Galatasaray, 27. haftayı 50 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ligde 33 puana sahip Gaziantep FK ise 27. haftayı averajla 9. sırada bitirdi.

Son maçında Çaykur Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, Gaziantep karşısından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazanmıştı.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Okan, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Belhanda, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao

YEDEKLER: Berk Balaban, Şener, Selçuk, Linnes, Yunus, Ömer, Jimmy, Jesse, Emin, Taylan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GAZİANTEP FK: Günay, Erdem, Alin Tosca, Djilobodji, Kana-Biyik, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode

YEDEKLER: Haydar, Kubilay, Andre Sousa, Muhammet, Chibsah, Olkowski, Muğdat, Furkan, Diarra, Twumasi

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

ÖNEMLİ EKSİKLER

Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Marcao da maçın kadrosunda bulunmuyor. Çaykur Rizespor müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Adem Büyük ile sarı kart cezalısı Ryan Donk da Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.

3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

SON 3 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu. Galatasaray, son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.