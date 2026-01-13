Habertürk
Habertürk
        Gaziantep FK - Kocaelispor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Gaziantep FK - Kocaelispor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Gaziantep FK ile Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda karşı karşıya gelirken, mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı. Gaziantep'te Tayyip Talha Sanuç 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, uzun süre 10 kişi oynayan Güneydoğu ekibi, Lungoyi'nin golüyle üç puanı kaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 20:01 Güncelleme: 13.01.2026 - 20:01
        G.Antep, Kocaeli'yi 10 kişiyle devirdi!
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Gaziantep FK ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Ev sahibi Gaziantep, yaklaşık 77 dakika 1 kişi eksik oynadığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

        Kırmızı-siyahlılara üç puanı getiren golü 87. dakikada Lungoyi kaydetti.

        GAZİANTEP 13. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI!

        Gaziantep'te Tayyip Talha Sanuç 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, Gaziantep rakibine karşı uzun süre 1 kişi eksik mücadele etti. Kocaelispor'da ise Habib Keita uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

        Gaziantep FK bu sonuçla puanını 3'e çıkarırken, Kocaelispor da 3 puanda kaldı.

        Gaziantep FK gruptaki üçüncü maçında Keçiörengücü'ne konuk olacak. Kocaelispor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

