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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: Ligde kalacağımızı düşünüyorum - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: Ligde kalacağımızı düşünüyorum

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-0 mağlup bitirdikleri RAMS Başakşehir maçının ardından, "Ligde kalacağımızı düşünüyorum, bunun için savaşmamız gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 19:46 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:46
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        "Ligde kalacağımızı düşünüyorum"
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, maçın ardından, "Ligde kalacağımızı düşünüyorum, bunun için savaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

        Rumen teknik adam, “Bugün ne söyleniyor bilmiyorum. Aslında iyi oynadık, iyi mücadele ettik. 14 şut attık, gol bulamadık. Rakip 4 şut attı, 2 gol buldu. Bugün aslında maçı hak etmedik. Ligde kalacağımızı düşünüyorum. Bunun için savaşmamız gerekiyor. Bu süreçte Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlarla oynadık. Zorlu maçlar oynadık. Ben ligde kalma şansımızın olduğunu düşünüyorum. Daha önceki gelişimde sezon başında gelmiştim ve takımı ben kurmuştum. Bu sezon ben takımın başında olduğum süreçte 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldık. Ben bu takımı sezon ortasında aldım. Taraftarlar beni sever sevmez bilmiyorum. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama ben onları seviyorum ve ligde kalacağımızı düşünüyorum. Önümüzde daha 11 maçımız var. Takımın performansı bugün iyiydi. Başakşehir gibi bir takımı domine ettiğimiz söyleyebilirim. Ben buraya geldiğimde son sıradaydık ve bir kaç galibiyetle üst sıralara çıkmıştık. Ben yine bir kaç maçlık seri yaptığımız zaman buralardan çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz şu an İstanbulspor ile aynı durumda değiliz" şeklinde konuştu.

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