Gaziantep- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Lig'de oynadığı 20 maçta 17 galibiyet 3 beraberlik alan sarı kırmızılılar, 54 puanla zirvede yer alıyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan Galatasaray, kritik Gaziantep deplasmanından üç puanla ayrılmak istiyor. Son 2 sezonun şampiyonu olan ve yoluna namağlüp devam eden Okan Buruk'un öğrencileri, sezon sonu şampiyon olarak 5. yıldızı takmayı hedefliyor. Peki, Gaziantep- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş: 31.01.2025 - 12:38 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:38
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GAZİANTEP- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Gaziantep- Galatasaray maçı 3 Şubat Pazartesi günü 20.00'de oynanacak.
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GAZİANTEP- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.