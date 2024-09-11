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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri | Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 55 yaşındaki İsmail R., tartıştığı kızı 32 yaşındaki Hatice R.'yi silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı baba, suç aletiyle birlikte yakalanıp gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:31 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:31
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        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
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        Gaziantep'te yürek yakan olay, Nurdağı ilçesine bağlı Şatırhüyük Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İsmail R. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle kızı Hatice R. (32) ile tartıştı.

        KIZI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine İsmail R. tabancayla kızına ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Hatice R'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

        Jandarma ekipleri, İsmail R'yi suç aleti silahla yakaladı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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