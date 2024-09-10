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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri | Site yöneticisi kavgayı ayırmak istedi! Bıçaklar çekildi | Son dakika haberleri

        Site yöneticisi kavgayı ayırmak istedi! Bıçaklar çekildi!

        Gaziantep'te, bir sitede borç- alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden bıçaklanan site yönetici 47 yaşındaki, 3 çocuk babası Bülent Ecevit Bozgeyik, hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:30
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        Site yöneticisi kavgayı ayırmak istedi! Bıçaklar çekildi!
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        Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site içerinde M.S. ile S.S. arasında borç- alacak meselesinden dolayı tartışma çıktı.

        BIÇAK KALBİNE SAPLANDI

        DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Site yöneticiliği yapan Bülent Ecevit Bozgeyik (47), kavgayı ayırmak için müdahale ettiği sırada bıçağın kalbine saplanması sonucu ağır yaralandı.

        HASTANEDE MÜDAHALE EDİLDİ KURTARILAMADI

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bozgeyik, yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç çocuk babası Bozgeyik, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #gaziantep
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