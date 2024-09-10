Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site içerinde M.S. ile S.S. arasında borç- alacak meselesinden dolayı tartışma çıktı.

BIÇAK KALBİNE SAPLANDI DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Site yöneticiliği yapan Bülent Ecevit Bozgeyik (47), kavgayı ayırmak için müdahale ettiği sırada bıçağın kalbine saplanması sonucu ağır yaralandı.

HASTANEDE MÜDAHALE EDİLDİ KURTARILAMADI İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bozgeyik, yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç çocuk babası Bozgeyik, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.