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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile siyaseti yönlendirme çabaları bitmiyor (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:58 Güncelleme: 08.02.2024 - 18:00
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile siyaseti yönlendirme çabaları bitmiyor (3)
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        'KAHTA'DAİSTASYON SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ'

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan, "Kahta, 31 Mart'ta bu sefer sandıkları patlatıyor. Sizlere mahcup olacak hiçbir adım atmadık. Bu aşk ve sevda, bu sandıkları patlatır. Şimdi daha çok koşturacağız. Her zamankinden daha çok çalışacağız. Seçimlerin ilk turunda yüzde 79 ile bu kardeşine sahip çıkan Kahta, 2'nci turda yüzde 81,5 ile rekor bir oy oranı ile bizleri bağrına bastı. Siz ne güzel insanlarsınız. Bu güzelliğiniz zaten sandıklara vurdu. Kahta'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. 31 Mart'a hazır mıyız? Bir devlet adamı için milletin teveccühünden daha iyi bir şeref payesi olur mu? Omuzlarımızda ne kadar ağır bir yük taşıdığımızı tekrar hatırlıyorum. Bugüne kadar emanetinize halel getirmedik. Bir pankart çok dikkatimi çekti. İstasyon talebiniz var. İçişleri Bakanıma söyledim, Ulaştırma Bakanım da yanımda, ona da talimatı vereceğim. İstasyon sorununu inşallah halledeceğiz. İnşallah bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne gerekiyorsa; yapmaktan geri durmayacağız" dedi.

        'HİZMET SİYASETİMİZİ YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIZ'

        Erdoğan, deprem konutlarının teslimine hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, "Eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını yükseğe taşıyarak, tüm aleme göstereceğiz. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne yapılması gerekiyorsa; onu yapmaktan geri durmayacağız. 1 sene önce tarihimizin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman, depremde en fazla zarar gören illerden. Ağır kış şartlarına rağmen ilk günden rağmen depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk. Acil ihtiyaçları çözmeye gayret ettik. 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Doğrudan 11 ilimizin etkilendiği böyle bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz. Afet konutlarımızın teslimini yapmaya başladık. Bugün de Adıyaman'da kura ve anahtar teslim törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahta'da toplam 700 deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Yeni evlerinin hak sahibi kardeşlerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Deprem konutlarının teslimine hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu. 'DEPREM TURİSTLERİNDEN OLMADIK'

        Muhalefetin deprem bölgesini seçimden seçime hatırladığını söyleyen Erdoğan, "Böyle basit hesaplar yapan deprem turistlerinden olmadık. 14-28 Mayıs imtihanını alnımızın akıyla vermiştik. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Bunu da başarıyla verdikten sonra önümüzde sadece icraat için yoğunlaşacağımız bir dönem olacak. Allah yolumuzu açık etsin diyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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