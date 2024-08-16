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        Suriye'deki 5.2'lik deprem, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi

        SURİYE'nin Hamah kentinde Richter ölçeğine göre 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:55 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:00
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        Suriye'deki 5.2'lik deprem, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi
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        SURİYE’nin Hamah kentinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay’ın Yayladağı ve İskenderun ilçeleriyle Gaziantep ve Kilis’te de hissedildi.

        AFAD Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Suriye’nin Hamah kenti olarak saptadığı deprem, saat 13.15'te oldu. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde, Yayladağı’na 119,9 kilometre mesafede meydana gelen deprem, Hatay, Gaziantep ve Kilis’te de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte Hatay’ın Yayladağı ve İskenderun ilçelerinde vatandaşlar sokağa çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre Türkiye'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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