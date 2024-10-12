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        Gaziantep'te suç örgütüne operasyon; 18 tutuklama

        GAZİANTEP'tesilahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:25 Güncelleme: 12.10.2024 - 12:30
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        Gaziantep'te suç örgütüne operasyon; 18 tutuklama
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        GAZİANTEP'tesilahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Belirlenen 18 şüpheliye ait 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Havadan bir helikopterin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin adreslerine özel harekat ekipleri tarafından basıldı. Bazı kapıların koçbaşı ile kırılarak girildiği adreslerde yapılan aramalarda; 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 otomatik tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 319 fişek, 2 el telsizi ve 6 adet bıçak ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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