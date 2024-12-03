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        Gaziantep'te nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Türk semenderi' görüldü

        GAZİANTEP'teki Huzurlu Yaylası'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Türk semenderi' görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:50
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        Gaziantep'te nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Türk semenderi' görüldü
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        GAZİANTEP’teki Huzurlu Yaylası’nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Türk semenderi' görüntülendi.

        İslahiye ilçesi merkezine 35 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları'ndaki 1600 rakımlı Huzurlu Yaylası’nda doğa yürüyüşü yapan bir grup, halk arasında 'Benekli kertenkele' olarak bilinen 'Türk semenderi' ile karşılaştı. Tedirginlik yaşadıklarını belirten Mehmet Veriralmaz, cep telefonuyla semenderi görüntüledi. Bir süre sonra semenderin gözden kaybolduğunu söyleyen Veriralmaz, “Huzurlu Yaylası’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirirken karların düştüğü alanda hareket eden sarı ve siyah benekli kertenkeleyi fark ettik. Cep telefonumla görüntülemeye çalışırken, otların arasına girerek kayboldu. Tehlikeli olabileceğini düşünerek yakalamadık. Daha sonra internetten yaptığım araştırmamda nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan olduğunu öğrenince, 'İyi ki yakalayıp zarar vermemişiz' diye düşündüm” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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