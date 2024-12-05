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        Gaziantep FK - Batman Petrolspor: 1-0

        STAT: Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Burak BakırtaşGAZİANTEP FK: Burak Bozan – Ertuğrul Ersoy (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 23:26 Güncelleme: 05.12.2024 - 23:30
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        Gaziantep FK - Batman Petrolspor: 1-0
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        STAT: Gaziantep Büyükşehir

        HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Burak Bakırtaş

        GAZİANTEP FK: Burak Bozan – Ertuğrul Ersoy (Dk. 90 Mehmet Samet Kalkan), Mandouki, Ömürcan Artan, Emre Taşdemir (Dk. 79 Lungoyi), Furkan Soyalp (Dk. 79 Ogün Özçicek), Daubin, Mirza Cihan, Eren Çakır (Dk. 46 Kenan Kodro), İlker Karakaş (Dk. 61 Mustafa Eskihellaç) ,Halil Devrişoğlu

        BATMAN PETROLSPOR: Yusuf Balcıoğlu – Ahmet Kesim, Arda Görmüş, Evren Korkmaz, Hüseyin Seyhan (Dk. 90 Ahmet Arda Tuzcu), Bünyamin Yürür, Sinan Kaya, Semih Karadeniz, Tunahan Çiçek, Ege Özkaymakoğlu (Dk. 86 Cemal Azad Demir), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90+7 Furkan Rüzgar)

        GOL: Dk. 90+2 Kenan Kodro (Gaziantep FK)

        SARI KARTLAR: Emre Taşdemir, Ömürcan Artan (Gaziantep FK) – Ahmet Kesim (Batman Petrolspor)

        Türkiye Kupası 4’üncü turunda Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor’u 1-0 mağlup etti.

        8’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mirza Cihan’ın sert şutu az farkla auta çıktı.

        47’nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Furkan’ın pasında ceza sahasına sokulan Halil Dervişoğlu, Semih Karadeniz’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

        48’inci dakikada topun başına geçen Halil Dervişoğlu’nun penaltı vuruşu direkten döndü.

        75’inci dakikada sol köşeden serbest vuruş kazanan Gaziantep FK’da topun başına geçen Mirza Cihan’ın vuruşunu kaleci son anda kurtardı.

        77’nci dakikada Gaziantep FK’da soldan Mustafa’nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kenan Kodro’nun müsait pozisyondaki vuruşunu kaleci kurtardı.

        90+2’nci dakikada Gaziantep FK golü buldu. Sol kanatta Mustafa Eskihellaç’ın ara pası savunmadan sekerek Kenan Kodro’nun önünde kaldı. Pozisyonun devamında Kenan’ın vuruşu ağlara gitti: 1-0.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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