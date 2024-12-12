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        Gaziantep'te biber imalathanesinde yangın

        GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kırmızı biber imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 19:08 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:10
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        Gaziantep'te biber imalathanesinde yangın
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        GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, kırmızı biber imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hatay Bulvarı üzerinde bulunan kırmızı biber imalathanesinde çıktı. Mahallede devriye görevinde bulunan bekçiler, biber imalathanesinden dumanların yükseldiğini fark edince 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bunun üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. 1 ton kırmızı biberin zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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