Gaziantep'te biber imalathanesinde yangın

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hatay Bulvarı üzerinde bulunan kırmızı biber imalathanesinde çıktı. Mahallede devriye görevinde bulunan bekçiler, biber imalathanesinden dumanların yükseldiğini fark edince 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bunun üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. 1 ton kırmızı biberin zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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