Türkiye'de doğan 3 çocuğuyla ülkesine dönmek için gün sayıyor

GAZİANTEP 'in İslahiye ilçesinde yaşayan lokantacı Ali Hammudi (35), Esad rejiminin devrilmesi ile birlikte ülkesine dönmek ve Türkiye'de doğan 3 çocuğuna Suriye'yi göstermek için gün saydığını söyledi.

Türkiye’ye 5 kişilik ailesiyle 2012 yılında sığınan Ali Hammudi, Gaziantep’in İslahiye ilçesine yerleşti. İlçede lokantacılık yaparak geçimini sağlayan Hammudi, eşi Maher ve Türkiye’de doğan 3 çocuğu ile birlikte 6 Şubat depremlerini yaşadı. Çocuklarının Suriye'yi hiç görmediğini ifade eden Ali Hammudi, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’ye dönmeye karar verdi. Hammudi, ülkesine dönmek ve Suriye'yi hiç görmeyen çocuklarının orayı görmesi için gün saydığını ifade etti.