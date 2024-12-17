Türkiye'de doğan 3 çocuğuyla ülkesine dönmek için gün sayıyor
GAZİANTEP 'in İslahiye ilçesinde yaşayan lokantacı Ali Hammudi (35), Esad rejiminin devrilmesi ile birlikte ülkesine dönmek ve Türkiye'de doğan 3 çocuğuna Suriye'yi göstermek için gün saydığını söyledi.
GAZİANTEP 'in İslahiye ilçesinde yaşayan lokantacı Ali Hammudi (35), Esad rejiminin devrilmesi ile birlikte ülkesine dönmek ve Türkiye'de doğan 3 çocuğuna Suriye'yi göstermek için gün saydığını söyledi.
Türkiye’ye 5 kişilik ailesiyle 2012 yılında sığınan Ali Hammudi, Gaziantep’in İslahiye ilçesine yerleşti. İlçede lokantacılık yaparak geçimini sağlayan Hammudi, eşi Maher ve Türkiye’de doğan 3 çocuğu ile birlikte 6 Şubat depremlerini yaşadı. Çocuklarının Suriye'yi hiç görmediğini ifade eden Ali Hammudi, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’ye dönmeye karar verdi. Hammudi, ülkesine dönmek ve Suriye'yi hiç görmeyen çocuklarının orayı görmesi için gün saydığını ifade etti.
‘ÇOCUKLUĞUMUN GEÇTİĞİ SOKAKLARI ÇOK ÖZLEDİM’
Ali Hammudi, uzun yıllardır ülkesini görmediğini ve çok özlediğini belirterek, ''Türkiye’de doğan 3 çocuğumun okulları tatil olunca gideceğim. Suriye’ye özgürce, korkusuzca döneceğimiz için çok mutluyum. Türk Devleti’ne ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Suriye’nin İdlib kentinde 2012 yılında iç savaşta, Esad’dan kaçarak anne, baba, kardeşim ve eşim ile birlikte geldim. Türkiye'de Ahmed, Rimas, ve Reyhan adında çocuklarım dünyaya geldi. Çocuklarım özgürce, korkmadan okula gidiyor. Suriye'de barışın sağlanmasına ve Esad’ın kaçmasına çok sevindik. Akrabalarımı 13 yıldır görmüyorum. Yakınlarımı ve çocukluğumun geçtiği sokakları çok özledim. Türkiye’de doğan çocuklarım ilk kez memlekete gidecekleri için benden daha heyecanlılar. Onlara ülkemi göstermek için gün sayıyorum" diye konuştu.
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