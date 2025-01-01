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        Gaziantep'te yeni yıla silah sesleriyle girdiler

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bazı kişiler, yeni yıla tabanca ve tüfekleriyle havaya ateş açarak girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:30 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:35
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        Gaziantep'te yeni yıla silah sesleriyle girdiler
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bazı kişiler, yeni yıla tabanca ve tüfekleriyle havaya ateş açarak girdi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye’de 1700 kişi kurulan konteyner kent yaşam alanlarında 2 bin 790 kişi ise kalıcı konutlarda, köy tipi afet evlerinde ve yerinde dönüşümle yapılan konutlarında girdi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ilçenin farklı noktalarında silah sesleri duyuldu. Evlerinin balkonuna veya çatılara çıkan bazı kişiler, havaya tabanca ve tüfekleriyle rastgele ateş açtı. Birkaç dakika süren silah sesleri ilçe genelinden duyuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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