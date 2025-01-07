Tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü

GAZİANTEP’te, arkadaşının tabancalı saldırısına uğrayan Bekir Karabağ (65) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Karabağ büfede arkadaşı Cuma G. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Cuma G. üzerindeki tabancayla Bekir Karabağ'a ateş açtı. Karabağ, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Cuma G. ise kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bekir Karabağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karabağ'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.