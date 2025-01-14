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        5 katlı bina yıkım sırasında çöktü

        GAZİANTEP'te, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören 5 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:48 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:50
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        5 katlı bina yıkım sırasında çöktü
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        GAZİANTEP'te, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören 5 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemesinde 'orta hasarlı' olduğu tespit edildi. Verilen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayan binanın ağır hasarlıya dönmesiyle yıkım kararı verildi. Boşaltılan binanın yıkımı için ekipler, sabah saatlerinde çalışma başlattı. Çevrede bariyerlerle güvenlik önleminin alınmasının ardından iş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında, bina aniden çöktü. Çevreyi toz bulutu sararken, binanın gürültüyle çöktüğü anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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