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        Çalıştığı inşaatta başına beton blok düşen vinç operatörü öldü

        GAZİANTEP'teçalıştığı inşaatta başına beton blok düşen vinç operatörü Turan Günbaş (52), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:35
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        Çalıştığı inşaatta başına beton blok düşen vinç operatörü öldü
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        GAZİANTEP'teçalıştığı inşaatta başına beton blok düşen vinç operatörü Turan Günbaş (52), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Taşlıca Mahallesi'ndeki Nakliyatçılar Sitesi inşaatında meydana geldi. Vinç operatörü Turan Günbaş, çalıştığı sırada üzerine beton blok devrildi. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turan Günbaş, itfaiyenin çalışması sonucu hurdaya dönen vincin içerisinden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Turan Günbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Günbaş’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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