Çalıştığı inşaatta başına beton blok düşen vinç operatörü öldü

Olay, akşam saatlerinde Taşlıca Mahallesi'ndeki Nakliyatçılar Sitesi inşaatında meydana geldi. Vinç operatörü Turan Günbaş, çalıştığı sırada üzerine beton blok devrildi. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turan Günbaş, itfaiyenin çalışması sonucu hurdaya dönen vincin içerisinden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Turan Günbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Günbaş’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.