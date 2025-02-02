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        TAG Otoyolu Gaziantep geçişindeki zincirleme kazada TIR ve otomobil yandı: 1 ölü, 19 yaralı

        TARSUS- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada otobüs muavini Veysel Feyda (37) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 02:40 Güncelleme: 02.02.2025 - 02:45
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        TAG Otoyolu Gaziantep geçişindeki zincirleme kazada TIR ve otomobil yandı: 1 ölü, 19 yaralı
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        TARSUS- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada otobüs muavini Veysel Feyda (37) yaşamını yitirdi, 1’i ağır 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından TIR ve otomobil alev alarak yanarken, otoyolun Gaziantep yönü 2 saat ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

        Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi. TAG Otoyolunda Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve içerisinde 44 yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki 34 CGS 112 plakalı Van Gölü Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü ile A.T. idaresindeki 33 F 2727 TIR ve M.C. yönetimindeki 21 GC 721 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından savrulan tekstil malzemesi yüklü TIR ile otomobilde yangın çıktı. Tekstil malzemeleri nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, her iki araç da alev topuna döndü.

        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, yanan TIR ve otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülürken TIR ve taksi kullanılamaz hale geldi.

        OTOBÜS MUAVİNİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

        Sağlık görevlileri yaralanan 20 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan otobüs muavini Veysel Feyda, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Tedavilerine devam edilen 19 yaralıdan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        OTOYOL 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

        Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza ve ardından 2 araçta çıkan yangın nedeniyle TAG Otoyolu’nun Gaziantep istikameti 2 saat süreyle ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken güvenlik görevlileri, sürücüleri alternatif istikamete yönlendirdi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından araçların çekilip, yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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