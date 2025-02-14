Çenesindeki tümör alındı, yerine bacağından parça nakledildi

GAZİANTEP’te yaşayan Hanifi Balcı’nın (38) çenesindeki tümör alındıktan sonra yerine bacağından parça nakledildi.

Hanifi Balcı, bir ay önce çenesindeki şişlik nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen’in yaptığı muayenenin ardından Hanifi Balcı’da ağız içerisinde çene kemiğini kaplayan tümör tespit edildi. Ameliyata alınan Balcı’dan, 12 saat boyunca gördüğü cerrahi işlem sonucunda 18 santimetre tümör çıkarıldı. Yapılan ameliyatta çenenin tümörlü parçası da kesilerek temizlendi. Çenesinin bir kısmı da alınan Balcı’ya sol bacağından parça alınarak yeni çene yapıldı. Hastanedeki tedavisi devam eden Hanifi Balcı, yiyip içmeye ve konuşmaya başladı. Sağlık durumu iyiye giden Balcı’nın birkaç gün içerisinde taburcu edileceği bildirildi.

‘ÇENENİN YARISINI ALDIK’

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen, 18 santimetre büyüklüğünde tümör ile birlikte çenenin de yarısını aldıklarını ifade ederek, ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastanın birkaç gün içerisinde taburcu edileceğini söyledi. Yüz sinirlerinin korunduğunu ve hastanın rahatlıkla mimiklerini yapabildiğini söyleyen Gülşen, “Hanifi Bey bize geldiğinde yaklaşık 3 yıldır çenesinde tümörü bulunan bir hastaydı. Tümör bu zaman içinde çenenin yarısını tutmuş ve büyümüştü. Yaklaşık 18 santimetrelik bir tümördü. Tümörün tamamını çıkardık, çenenin yarısını tamamen aldık. Hastanın bacağından aldığımız serbest doku ile hem cilt hem kemik damarlı doku nakliyle yeni çenesini yaptık. Şu an çenesi fonksiyonel olarak çalışıyor. Ağız hareketlerini de rahatlıkla yapabiliyor. Tümörü çıkartırken yüz sinirleri ve onun dalları da koruduk bunun için de hastanın yüz ve mimik hareketleri sağlam kaldı. Dudak hareketlerini yapabiliyor. Ameliyatın 25’inci günündeyiz ve hastamız ağızdan beslenebiliyor. Çıkardığımız tümör kısmı tamamen kapanmış durumda. Birkaç gün içinde de taburcu etmeyi planlıyoruz. Büyük bir ameliyat ve yaklaşık 12 saat sürdü. Ameliyat ekip işi oldu. Ameliyatta tümörü kulak, burun, boğaz hekimi olarak biz çıkarttık. Bunun yanında plastik cerrahı Serkan Tokgönüllü hocamız bize eşlik etti. Bacaktaki serbest dokuyu naklini damarlarıyla beraber boyna naklettik ve hastanın yeni çenesini yaptık. Komplikasyon olmadı. Her şey yolunda gitti. Büyük oranda iyileşti’’ dedi.