AFAD Başkanı'ndan depremzede aileye ziyaret

AFETve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede aileyi ziyaret etti.

Nurdağı ilçesine gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla ilçede bir toplantı düzenledi. Depremin ikinci yılında ilçede yapılan ve devam eden projelerin ele alındığı toplantının ardından TOKİ Konutları'nda inceleme yapan Pehlivan, yeni evine taşınan depremzede aileye de misafir oldu.