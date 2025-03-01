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        AFAD Başkanı'ndan depremzede aileye ziyaret

        AFETve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede aileyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:40
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        AFAD Başkanı'ndan depremzede aileye ziyaret
        ABONE OL

        AFETve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede aileyi ziyaret etti.

        Nurdağı ilçesine gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla ilçede bir toplantı düzenledi. Depremin ikinci yılında ilçede yapılan ve devam eden projelerin ele alındığı toplantının ardından TOKİ Konutları'nda inceleme yapan Pehlivan, yeni evine taşınan depremzede aileye de misafir oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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