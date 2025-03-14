Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli bir dönemin kapısını aralıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Gaziray üzerinde milli banliyö tren setimizi raylarda çıkararak artık bu alandaki ithal etme dönemini geride bırakıyor, yerli ve milli yepyeni bir dönemin kapısını ilk kez Gaziantep’te aralıyoruz” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Seti Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni’ne katıldı. Törende Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar yer aldı.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, proje ile kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak 16 istasyonla Gaziantep’in şehir içi trafiğine nefes aldırdıklarını söyledi. Gaziray kapsamında 25,5 kilometre güzergahta 2 hızlı tren hattı ve 2 banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demir yolu hattı inşa ettiklerini aktaran Uraloğlu, bu proje kapsamında aslında 112 kilometre yeni demir yolu hat yapımı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

124 MİLYAR TL YATIRIM

Bakan Uraloğlu, son 23 yılda Gaziantep’in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 124 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Projemiz kapsamında tasarım ve donanımı ile şehrin kültürel dokusunu yansıtan araçlarımızı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için özel olarak ürettik. Şehrimizin coğrafi işareti olarak tescillenen Antep baklavasından ilham alarak renklendirdiğimiz 32 vagondan oluşan 8 adet banliyö tren seti üretiyoruz. Şu anda ilk banliyö tren setimizi teslim ederek dinamik yol testlerine başlıyoruz. Her bir tren setimiz işletme hızı saatte 90 kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak şekilde dizayn edildi. İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir set 206’sı oturan yolcu olmak üzere toplam 1000 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca araç içinde 2 adet tekerlekli sandalye için ayrılmış bölüm de yer almaktadır. 32 adet yüksek güvenlikli yolcu kapısı, 32 adet araç içinde, 8 adet araç dışında, 2 adet ön ve arkada olmak üzere toplam 42 adet bilgilendirme ekranı, kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış her araç içinde 4 tane olmak üzere toplam 16 adet iç, 4 adet dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlarıyla da konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Diğer banliyö hatlarıyla da uyumlu olacak şekilde ürettiğimiz banliyö setimizle bakım ve onarım süreçlerini de daha verimli hale getirdik. İnşallah Gaziantep’e teslim edeceğimiz kalan 7 setimizden; ilkini haziran ayına, diğer 3 seti ağustos ayına ve son 3 seti de ekim ayına kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Yani yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de teslim edeceğiz. Son 23 yılda Gaziantep’in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 124 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Gaziantep’in tüm demir yolu altyapısını da yeniledik ve modernize ettik.”

MERSİN-ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP DEMİRYOLU PROJESİ SÜRÜYOR Bakan Uraloğlu, bölgenin ve ülkenin en önemli demir yolu projelerinden biri olan 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinin devam ettiğini anlatarak, “Yüzde 59 genel ilerleme kaydettik. 2027 yılında projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Proje tamamlandığında Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası ortalama 6,5 saatlik seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile yılda ortalama 6,4 milyon yolcu ve yaklaşık 100 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Gaziantep- Şanlıurfa Hızlı Tren Etüt Projesini de tamamladık ve yatırım programına aldık. En kısa sürede bu projemizin de yapım ihalesini yapmayı planlıyoruz. Gaziantep Havalimanı'na 72 bin 593 metrekare büyüklüğünde yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminal binası inşa ettik. 2002 yılında 223 bin olan yolcu trafiği, 2024 yılında 3 milyon yolcuya yaklaştı. Havalimanımızdan 7’si dış nokta olmak üzere 13 farklı lokasyona haftalık 149 uçuş operasyonu gerçekleşiyor" diye konuştu. ‘YERLİ VE MİLLİ DÖNEMİN KAPILARINI ARALIYORUZ’ Gaziray üzerinde milli banliyö tren setinin raylarda çıkararak artık bu alandaki ithal etme dönemini geride bıraktıklarını vurgulayan Uraloğlu, yerli ve milli yepyeni bir dönemin kapısını ilk kez Gaziantep’ten araladıklarını söyledi. Uraloğlu, “Bugün de Gaziray’da kullanılacak ilk milli banliyö setimizin raylara çıkmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün aslında çok büyük bir müjdeyi paylaşıyoruz sizlerle. Çünkü Bakanlığımıza bağlı TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray Elektrikli Tren Setleri Türkiye'nin yerli raylı sistem teknolojisinde geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli bir kilometre taşıdır. Gaziray üzerinde milli banliyö tren setimizi raylarda çıkararak artık bu alandaki ithal etme dönemini geride bırakıyor, yerli ve milli yepyeni bir dönemin kapısını ilk kez Gaziantep’te aralıyoruz. Aslında son 23 yılda yerli sanayimizi geliştirerek birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir ihracat ülkesi olduk. Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, İHA ve SİHA’larımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi, milli elektrikli trenlerimizi ve artık milli banliyö trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz. Son 23 yılda Gaziantep’te yaşanan muazzam gelişime ve büyümeye sizler şahit oldunuz. Gaziantepliler yapılan her seçimde Cumhurbaşkanımızın yanında AK Parti’yi birinci parti yaparak, AK Parti’nin vizyonuna, projelerine ve hedeflerine sahip çıktı. Gaziray Projesi de hem TCDD hem TÜRASAŞ hem de Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirilen gerçek bir iş birliği. Atalarımızın ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla, Milliyetçi Hareket Partisi’nin desteği ile hükümetimizde ve belediyelerimizde durmadan yorulmadan vatanımıza, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.