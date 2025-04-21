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        Sokak köpekleri, anne ile kızına saldırdı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yolda yürürken sokak köpeklerinin saldırdığı anne ve kızını, çevredekiler kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:15
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        Sokak köpekleri, anne ile kızına saldırdı
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde yolda yürürken sokak köpeklerinin saldırdığı anne ve kızını, çevredekiler kurtardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 18 Nisan öğle saatlerinde Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen isimleri öğrenilemeyen anne ile 10 yaşındaki kızına bir anda başıboş 6 köpek saldırdı. Paniğe kapılan anne, kızını koruyarak kaçmaya çalışırken, bu sırada çevredekiler taş atarak köpeklerin uzaklaşmasını sağladı. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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