Sokak köpekleri, anne ile kızına saldırdı

Olay, 18 Nisan öğle saatlerinde Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen isimleri öğrenilemeyen anne ile 10 yaşındaki kızına bir anda başıboş 6 köpek saldırdı. Paniğe kapılan anne, kızını koruyarak kaçmaya çalışırken, bu sırada çevredekiler taş atarak köpeklerin uzaklaşmasını sağladı. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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