Şehit astsubay son yolculuğa uğurlandı

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için öğle vakti Oğuzeli ilçesindeki Hacı Firdevs Konukoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin eşi Hatice, şehidin babası Hüseyin, annesi Hüsniye Uzun, kardeşleri ile silah arkadaşları katıldı. 3 çocuk babası Hüseyin Uzun'un büyük oğlu Hüseyin Efe (16), babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftü Yardımcısı Ramazan Yıldırım'ın kıldırdığı namaz sonrası şehit Uzun'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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