Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te halk otobüsüne çarpan otomobildeki çifti ölüm ayırdı; kaza kamerada

        GAZİANTEP'te halk otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Sertaç Kaya ağır yaralandı, araçtaki eşi Şeyda Kaya (35) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 20:33 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te halk otobüsüne çarpan otomobildeki çifti ölüm ayırdı; kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GAZİANTEP'te halk otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Sertaç Kaya ağır yaralandı, araçtaki eşi Şeyda Kaya (35) yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Abdulhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. Sertaç Kaya yönetimindeki otomobil, seyir halindeki halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Sertaç Kaya ağır yararlanırken, araçta bulunan eşi Şeyda Kaya ise kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Sertaç Kaya Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, eşi Şeyda Kaya'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

        Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Bir kadın yolcu vapurundan düştü, balıkçı kurtardı
        Bir kadın yolcu vapurundan düştü, balıkçı kurtardı
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!

        Benzer Haberler

        GİBTÜ'nün 42 projesine TÜBİTAK'tan destek
        GİBTÜ'nün 42 projesine TÜBİTAK'tan destek
        Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 225 şüpheli adliyede
        Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 225 şüpheli adliyede
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Anneler Günü mesajı
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Anneler Günü mesajı
        Gaziantep'te çocuğuna şiddet uygulayan babaya 19 yıl hapis cezası
        Gaziantep'te çocuğuna şiddet uygulayan babaya 19 yıl hapis cezası
        Geleneksel Oyunlar Tırı Gaziantep'te öğrencilerle buluştu
        Geleneksel Oyunlar Tırı Gaziantep'te öğrencilerle buluştu