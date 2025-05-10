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        Otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki bebek öldü

        GAZİANTEP'tekomşu olduğu belirtilen ve aracını park etmek isteyen sürücünün kullandığı otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Yezen Ali bebek, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:25 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:30
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        Otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki bebek öldü
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        GAZİANTEP'tekomşu olduğu belirtilen ve aracını park etmek isteyen sürücünün kullandığı otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Yezen Ali bebek, hayatını kaybetti.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden emekleyerek çıkan Yezen Ali, komşu olduğu belirtilen ve aracını park etmek isteyen sürücünün kullandığı otomobilin altında kaldı. Olayı fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yezen Ali'yi Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yezen Ali, kurtarılamadı. Yezen Ali'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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