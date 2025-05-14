Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray
ZiraatTürkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray
Trabzonspor - Galatasaray: 0-3
Hasan KIRMIZITAŞ - Fatih TURAN - Recep BAĞDAT - Mahir ALAN / GAZİANTEP,
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