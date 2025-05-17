Kahvehane önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
GAZİANTEP'te kahvehanede oturduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hasan Kaplan (25), yaşamını yitirdi.
GAZİANTEP'te kahvehanede oturduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hasan Kaplan (25), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle kahvehane önüne gelen ve kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, burada oturan Hasan Kaplan’a peş peşe tabancayla ateş açtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı Kaplan’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, motosikletle kaçan 2 şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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