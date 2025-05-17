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        Kahvehane önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

        GAZİANTEP'te kahvehanede oturduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hasan Kaplan (25), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:43 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:45
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        Kahvehane önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
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        GAZİANTEP'te kahvehanede oturduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hasan Kaplan (25), yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle kahvehane önüne gelen ve kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, burada oturan Hasan Kaplan’a peş peşe tabancayla ateş açtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı Kaplan’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, motosikletle kaçan 2 şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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