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        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı (2)

        KİMLİKLERİBELLİ OLDU Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 2'si çocuk 5 kişinin kimlikleri belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 02:36 Güncelleme: 02.06.2025 - 02:36
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        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı (2)
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        KİMLİKLERİBELLİ OLDU

        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 2'si çocuk 5 kişinin kimlikleri belirlendi.

        Gece saatlerinde Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şerit değiştirip karşı yönden gelen Ahmet Kestanlıoğlu'nun kullandığı 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler ile hafif ticari araç sürücünün eşi Gülistan Kestanlııoğlu ile çocukları Atlas Mete(1) ve Eylül Kestanlıoğlu(6) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu'nun tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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