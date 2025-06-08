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        2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:58
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        2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye-Hassa yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. İslahiye yönüne ilerleyen O.Y. (31) yönetimindeki 27 AEK 804 plakalı otomobile, A.Ç. idaresindeki 41 AFA 012 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 27 AEK 804 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada şarampole devrilen otomobilin sürücüsü O.Y. ile yanındaki G.Y. (55), F.Y. (37), Z.K.(6) ve M.Y. (55) yaralandı. Çevredekileri ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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